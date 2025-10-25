Даже если будут ракеты: что останавливает ВСУ сделать полный блэкаут в Москве

Украина не способна устроить блэкаут в Москве из-за ограниченных средств доставки и устойчивости российской энергосистемы. Да и не должна этого делать, поскольку атаки по гражданской инфраструктуре неэффективны.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 Канала отметил, что с ограниченными ресурсами Украина должна действовать рационально, а не эмоционально, концентрируясь на военных целях – аэродромах, складах боеприпасов и заводах, которые непосредственно обеспечивают фронт.

Смотрите также: Россия пытается сделать холод оружием, будущие войны могут выглядеть именно так, – Зеленский

Способны ли ВСУ сделать блэкаут в Москве?

Фурса убежден, что атаки по гражданской инфраструктуре исторически не работают. Опыт Второй мировой войны показал, что бомбардировка тыла не заставляет армии останавливаться.

Российская стратегия уничтожения украинской энергетической инфраструктуры не сработала за четыре года войны. Максимум чего достигает Россия – временные неудобства.

Украина имеет значительно меньший потенциал по сравнению с Россией. У нас гораздо хуже средства доставки любой взрывчатки в глубину российской территории,

– подчеркнул эксперт.

Российская энергосистема гораздо более устойчива и разветвленная. Территория России значительно больше, что затрудняет любые масштабные удары по инфраструктуре.

Почему Украине стоит прекратить символические удары?

Фурса считает, что не стоит распылять ограниченные ресурсы на символические удары.

Даже если бы мы смогли вызвать панику в Москве, она длилась бы полчаса, максимум час, а потом закончится. Даже если в каком-то районе на час отключим свет – это ничего не изменит,

– пояснил эксперт.

Повторять российскую стратегию, которая доказала свою неэффективность, не имеет никакого смысла. Даже если Украина получит Tomahawks, то должна продолжать бить по военным складам, аэродромам и объектам, обеспечивающих фронт. Даже удары по НПЗ под вопросом.

Украина воюет в условиях дефицита ресурсов и человеческой силы, даже несмотря на масштабную международную поддержку.

"Поэтому вместо количества мы должны делать ставку на качество и эффективность – компенсировать нехватку людей технологиями, оружием, инновациями и точным использованием каждого ресурса", – подытожил Фурса.

Что известно об атаке россиян на украинскую энергосистему?