Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Президент Владимир Зеленский уже ответил, что Россия может доиграться и до блэкаута в Москве. По возможности это стоило бы сделать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук. По его словам, блэкаут в Москве не остановит россиян от атак по энергетическим объектам Украины. Но он даст другой положительный результат.

Почему нужно бить по российской энергетике?

Как отметил Ткачук, Россия уже продает своему населению, что у них не так называемая "СВО", а настоящая война. Все для того, чтобы ввести тут определенный "цивилизационный элемент на выживание". Поэтому им бы даже было бы хорошо, если бы удалось осуществить блэкаут в Москве.

Они бы рассказывали, что "фашисты из НАТО бьют по Москве". Они бы это использовали, чтобы перевести страх в злость. Это сыграло бы свою роль на первых этапах. Но это краткосрочная перспектива,

– сказал Ткачук.

Однако переносить войну на территории России нужно. В долгосрочной перспективе россияне не выдержали бы блэкаутов и начали бы задавать все больше вопросов о том, а вообще нужна ли им война.

Россияне – бесхарактерны. Когда они немножко поживут в блэкаутах, то начнут задумываться, а нужна ли им вообще эта война. Москвичи не чувствуют ее. Там все деньги, все экономика. Если бы мы могли выключить свет в российской столице, то стоило бы это сделать,

– отметил Ткачук.

