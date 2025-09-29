Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Президент Володимир Зеленський вже відповів, що Росія може догратися і до блекауту у Москві. За можливості це варто було б зробити.

Про це 24 Каналу розповів політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. За його словами, блекаут у Москві не зупинить росіян від атак по енергетичних об'єктах України. Але він дасть інший позитивний результат.

Чому потрібно бити по російській енергетиці?

Як наголосив Ткачук, Росія вже продає своєму населенню, що у них не так звана "СВО", а справжня війна. Все для того, аби ввести тут певний "цивілізаційний елемент на виживання". Тому їм би навіть було б добре, якби вдалося здійснити блекаут у Москві.

Вони би розповідали, що "фашисти з НАТО б'ют па Масквє". Вони б це використали, щоб перевести страх в злість. Це зіграло б свою роль на перших етапах. Але це короткострокова перспектива,

– сказав Ткачук.

Однак переносити війну на території Росії потрібно. В довгостроковій перспективі росіяни не витримали б блекаутів і почали б ставити все більше питань про те, а чи взагалі потрібна їм війна.

Росіяни – безхарактерні. Коли вони трошки поживуть в блекаутах, то почнуть задумуватися, а чи потрібна їм взагалі ця війна. Москвичі не відчувають її. Там всі гроші, всі економіка. Якби ми могли вимкнути світло в російській столиці, то варто було б це зробити,

– зазначив Ткачук.

