Главное управление разведки Министерства обороны Украины "зажигает огни". Ведомство генерала Кирилла Буданова отличилось рядом боевых операций, превзойдя само себя.

Соответствующее заявление сделал блогер Сергей Наумович, информирует 24 Канал. Он отметил, что ГУР в целом трудно назвать "тихой гаванью". Информация о "взрывных" акциях от украинских разведчиков поступает регулярно. В то же время в последнее время ведомство превзошло само себя.

Заметьте Во Владивостоке ГУР отомстило оккупантам, которые совершали военные преступления в Украине, – источники

Праздничный салют в честь 33-й годовщины Главного управления разведки длился несколько дней. Взорвались сразу два газопровода в Пензе, магистральный нефтепровод под Саратовом и военная часть аж возле Хабаровска. Челендж поддержали гуровские хакеры, которые положили серверы "ростелекома", "лукойла" и "к-корп",

– перечислил Наумович.

"Насыщенная" неделя закончилась серией атак

Наумович напомнил, что такая "насыщенная" неделя закончилась серией атак гуровских дронов – на этот раз пострадала железнодорожная логистика. Встали сразу два направления: Орел – Курск и Псков – Санкт Петербург.

"Взорвался очередной НПЗ аж в Башкортостане. На этом фоне уничтожение очередного ЗРК выглядело просто как рутина. Также хакеры ГУР провели DDOS-атаку на серверы центральной избирательной комиссии России и платформе электронного голосования. Это уже подтвердили в российском ЦИК. Сколько именно людей не смогло проголосовать на местных выборах, которые, в частности, незаконно проводятся на ВОТ, точно неизвестно, но тенденция приятная", – написал блогер.

ГУР уничтожает логистику врага / Фото, предоставлено 24 Каналу

Напоследок он подчеркнул свежую новость – серию взрывов в месте дислокации 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты возле Владивостока.

"Эту часть хорошо помним по зверствам в Киевской области, боях под Покровском и Мариуполем. Сами россияне пишут, что это очередной "инцидент с газовым оборудованием". Буданов хитро улыбается – в ГУР хорошие газовики. В то же время появилась информация о "совместных проектах" ГУР и Третьего армейского корпуса", – отметил Сергей Наумович.

Вишенкой на торте, по его словам, стал личный визит спецпредставителя президента США Кита Келлога на "Остров" – резиденцию ведомства Буданова.

"Понятно, что центральной темой разговора было отнюдь не посещение памятника коту Гюнтеру. Хотя и он, даже посметрно, смог в очередной раз согреться в лучах славы. В общем активность ГУР на фронте и в дипломатической сфере свидетельствует о начале новой фазы. Чего именно – надеюсь будем знать в ближайшее время", – резюмировал блогер.