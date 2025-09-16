Соответствующее заявление сделал блогер Сергей Наумович, информирует 24 Канал. Он отметил, что ГУР в целом трудно назвать "тихой гаванью". Информация о "взрывных" акциях от украинских разведчиков поступает регулярно. В то же время в последнее время ведомство превзошло само себя.

Праздничный салют в честь 33-й годовщины Главного управления разведки длился несколько дней. Взорвались сразу два газопровода в Пензе, магистральный нефтепровод под Саратовом и военная часть аж возле Хабаровска. Челендж поддержали гуровские хакеры, которые положили серверы "ростелекома", "лукойла" и "к-корп",

– перечислил Наумович.

"Насыщенная" неделя закончилась серией атак

Наумович напомнил, что такая "насыщенная" неделя закончилась серией атак гуровских дронов – на этот раз пострадала железнодорожная логистика. Встали сразу два направления: Орел – Курск и Псков – Санкт Петербург.

"Взорвался очередной НПЗ аж в Башкортостане. На этом фоне уничтожение очередного ЗРК выглядело просто как рутина. Также хакеры ГУР провели DDOS-атаку на серверы центральной избирательной комиссии России и платформе электронного голосования. Это уже подтвердили в российском ЦИК. Сколько именно людей не смогло проголосовать на местных выборах, которые, в частности, незаконно проводятся на ВОТ, точно неизвестно, но тенденция приятная", – написал блогер.

ГУР уничтожает логистику врага / Фото, предоставлено 24 Каналу

Напоследок он подчеркнул свежую новость – серию взрывов в месте дислокации 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты возле Владивостока.

"Эту часть хорошо помним по зверствам в Киевской области, боях под Покровском и Мариуполем. Сами россияне пишут, что это очередной "инцидент с газовым оборудованием". Буданов хитро улыбается – в ГУР хорошие газовики. В то же время появилась информация о "совместных проектах" ГУР и Третьего армейского корпуса", – отметил Сергей Наумович.

Вишенкой на торте, по его словам, стал личный визит спецпредставителя президента США Кита Келлога на "Остров" – резиденцию ведомства Буданова.

"Понятно, что центральной темой разговора было отнюдь не посещение памятника коту Гюнтеру. Хотя и он, даже посметрно, смог в очередной раз согреться в лучах славы. В общем активность ГУР на фронте и в дипломатической сфере свидетельствует о начале новой фазы. Чего именно – надеюсь будем знать в ближайшее время", – резюмировал блогер.