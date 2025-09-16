Головне управління розвідки Міністерства оборони України "запалює вогні". Відомство генерала Кирила Буданова відзначилось низкою бойових операцій, перевершивши саме себе.

Відповідну заяву зробив блогер Сергій Наумович, інформує 24 Канал. Він наголосив, що ГУР загалом важко назвати "тихою гаванню". Інформація про "вибухові"акції від українських розвідників надходить регулярно. Водночас останнім часом відомство перевершило саме себе.

Зауважте У Владивостоці ГУР помстилося окупантам, які вчиняли воєнні злочини в Україні, – джерела

Святковий салют на честь 33-ї річниці Головного управління розвідки тривав кілька днів. Вибухнули одразу два газогони у Пензі, магістральний нафтопровід під Саратовом та військова частина аж біля Хабаровська. Челендж підтримали гурівські хакери, які поклали сервери "ростелекома", "лукойла" та "к-корп",

– перелічив Наумович.

"Насичений" тиждень закінчився серією атак

Наумович нагадав, що такий "насичений" тиждень закінчився серією атак гурівських дронів – цього разу постраждала залізнична логістика. Встали одразу два напрямки: Орел – Курськ і Псков – Санкт Петербург.

"Вибухнув черговий НПЗ аж в Башкортостані. На цьому тлі знищення чергового ЗРК виглядало просто як рутина. Також хакери ГУР провели DDOS-атаку на сервери центральної виборчої комісії Росії та платформі електронного голосування. Це вже підтвердили в російському ЦВК. Скільки саме людей не змогло проголосувати на місцевих виборах, які, зокрема, незаконно проводяться на ТОТ, достеменно невідомо, але тенденція приємна", – написав блогер.

ГУР знищує логістику ворога / Фото, надане 24 Каналу

Наостанок він підкреслив свіжу новину – серію вибухів в місці дислокації 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти біля Владивостока.

"Цю частину добре пам'ятаємо за звірствами в Київській області, боях під Покровськом і Маріуполем. Самі росіяни пишуть, що це черговий "інцидент з газовим обладнанням". Буданов хитро посміхається – у ГУР хороші газовики. Водночас з'явилась інформація про "спільні проекти" ГУР і Третього армійського корпусу", – зазначив Сергій Наумович.

Вишенькою на торті, за його словами, став особистий візит спецпредставника президента США Кіта Келлога на "Острів" – резиденцію відомства Буданова.

"Зрозуміло, що центральною темою розмови були аж ніяк не відвідини пам'ятника коту Гюнтеру. Хоча і він, навіть посметрно, зміг вчергове зігрітися в променях слави. Загалом активність ГУР на фронті та в дипломатичній царині свідчить про початок нової фази. Чого саме – сподіваюсь знатимемо найближчим часом", – резюмував блогер.