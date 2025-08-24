В "Резерве" статус "в розыске" получают военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета. Полицейские по обращению ТЦК должны доставить таких граждан в военкомат для составления протокола об административном правонарушении.

Адвокат Марина Бекало объяснила, является ли представление военнообязанного "в розыск" юридическим основанием для блокировки банковских счетов, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Заблокируют ли счета тем, кто в "розыске"?

Юрист отметила, что нет. Само наличие статуса "в розыске ТЦК" не является основанием для блокировки банковских счетов. Это отдельная процедура, которая не связана с финансовыми санкциями.

Блокировка счетов может произойти, когда на человека официально наложен штраф за нарушение законов о воинской обязанности.

Такой штраф оформляется постановлением, которое подписывает руководитель ТЦК.

Это постановление можно обжаловать в течение 10 дней. Если его не обжаловали, оно вступает в силу. Затем дело передается в государственную исполнительную службу. И уже исполнитель может принудительно взыскивать штраф, например, арестовывая банковские счета или другое имущество.

Итак, счет могут заблокировать только тогда, когда уже есть действующее постановление о штрафе, и вы его не оплатили добровольно.

Обратите внимание! Если штраф за нарушение правил воинского учета не оплачен в течение 10 дней, его сумма возрастает вдвое. Размер штрафа составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен, а для должностных и юридических лиц может быть больше.