Адвокат Марина Бекало объяснила, является ли представление военнообязанного "в розыск" юридическим основанием для блокировки банковских счетов, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Заблокируют ли счета тем, кто в "розыске"?

Юрист отметила, что нет. Само наличие статуса "в розыске ТЦК" не является основанием для блокировки банковских счетов. Это отдельная процедура, которая не связана с финансовыми санкциями.

Блокировка счетов может произойти, когда на человека официально наложен штраф за нарушение законов о воинской обязанности.

Такой штраф оформляется постановлением, которое подписывает руководитель ТЦК.

Это постановление можно обжаловать в течение 10 дней. Если его не обжаловали, оно вступает в силу. Затем дело передается в государственную исполнительную службу. И уже исполнитель может принудительно взыскивать штраф, например, арестовывая банковские счета или другое имущество.

Итак, счет могут заблокировать только тогда, когда уже есть действующее постановление о штрафе, и вы его не оплатили добровольно.

Обратите внимание! Если штраф за нарушение правил воинского учета не оплачен в течение 10 дней, его сумма возрастает вдвое. Размер штрафа составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен, а для должностных и юридических лиц может быть больше.