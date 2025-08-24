Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи є подання військовозобов'язаного "у розшук" юридичною підставою для блокування банківських рахунків, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

Дивіться також Адвокатка пояснила, через що ТЦК може оголосити людину у розшук

Чи заблокують рахунки тим, хто у "розшуку"?

Юристка зауважила, що ні. Сама наявність статусу "в розшуку ТЦК" не є підставою для блокування банківських рахунків. Це окрема процедура, яка не пов'язана з фінансовими санкціями.

Блокування рахунків може відбутися, коли на людину офіційно накладено штраф за порушення законів про військовий обов'язок.

Такий штраф оформлюється постановою, яку підписує керівник ТЦК.

Цю постанову можна оскаржити протягом 10 днів. Якщо її не оскаржили, вона набуває чинності. Потім справа передається до державної виконавчої служби. І вже виконавець може примусово стягувати штраф, наприклад, арештовуючи банківські рахунки або інше майно.

Отже, рахунок можуть заблокувати лише тоді, коли вже є чинна постанова про штраф, і ви його не сплатили добровільно.

Зверніть увагу! Якщо штраф за порушення правил військового обліку не оплачений упродовж 10 днів, його сума зростає вдвічі. Розмір штрафу становить від 17 до 25,5 тисяч гривень, а для посадових та юридичних осіб може бути більшим.