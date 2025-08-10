Якщо у ці терміни цього не зробити, сума штрафу зросте удвічі. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація осіб із судимістю: які є правила та винятки

Які правила оплати штрафу від ТЦК?

Штраф від ТЦК потрібно оплатити протягом 10 днів або подати скаргу. Якщо не вкластися у цей термін, сума штрафу зросте удвічі.

Окрім цього порушникам також загрожує блокування банківських рахунків.

Після отримання постанови у вас є десять днів, щоб оскаржити її в судовому порядку. Якщо ви не подасте скаргу та не перерахуєте кошти, ТЦК передасть справу державному виконавцю. У результаті сума штрафу зросте вдвічі, а банківські рахунки будуть заморожені,

– розповів юрист Владислав Дерій.

Розмір штрафу становить від 17 до 25,5 тисячі гривень. Для посадових та юридичних осіб сума може бути більшою. Порушників мають право оголосити в розшук та примусово доставити до військкомату.