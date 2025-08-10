До цього моменту громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини, мали право бути виключеними з військового обліку після особистого звернення до ТЦК та СП. Про це повідомляє 24 Канал.

Які правила мобілізації засуджених?

Факт судимості за тяжкий або особливо тяжкий злочин більше не є підставою для виключення з військового обліку. Ті ж, хто виключився з нього до 18 травня 2024 року, зберігають статус невійськовозобов'язаних. У їх облікових документах повинна бути відмітка "виключений з військового обліку".

Якщо ж людина за цих причин не виключилась з військового обліку до 18 травня 2024 року, то вже не зможе цього зробити.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", можуть призвати:

людей з судимістю за нетяжкі та тяжкі злочини (тих, кого засудили до позбавлення або обмеження волі, арешту чи виправних робіт, а також тих, кого звільнили від відбування покарання);

людей з судимістю за особливо тяжкі злочини, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (їх можуть мобілізувати, але лише за окремим рішення Генерального штабу ЗСУ, розвідки чи СБУ);

засуджених, яких звільнили від відбування покарання з випробуванням (крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України).

Які правила мобілізації обвинувачених?

Статус підозрювано або обвинуваченого у кримінальному провадженні також не є підставою для відстрочки від мобілізації. Втім, це залежить від застосованого запобіжного заходу та тяжкості злочину, в якому особу підозрюють.

Якщо людина не перебуває під вартою і до неї застосовано інші запобіжні заходи, вона може бути мобілізованою. Для цього суд повинен ухвалити відповідне клопотання прокурора.

Мобілізація особи, яка перебуває під вартою неможливе.

Після звільнення з військової служби кримінальне провадження проти обвинуваченого буде продовжене.

Неможливою є мобілізація для людей, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочині проти основ національної безпеки України, а також у злочинах передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Кримінального кодексу України. Йдеться зокрема про зґвалтування, розбій, тероризм, державну зраду, торгівлю наркотиками та низку воєнних злочинів.

Як відбувається мобілізація умовно засуджених?

Умовний термін покарання означає, що людина хоч і визнана винною, їй дали право виправитися без ув'язнення за певних умов. Це також ніяк не перешкоджає мобілізації.

Підлягають призову навіть особи, які отримали умовний термін ув'язнення за ухилення від мобілізації.

Мобілізують таких осіб виключно до спеціалізованих підрозділів військових частин.

Не підлягають мобілізації засуджені за:

злочини проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або вчинене з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення;

кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156, 258-258, частиною четвертою статті 286, статтею 348 Кримінального кодексу України.

Яка судимість звільняє від мобілізації?

Згідно з чинним законодавством України, мобілізації не підлягають громадяни, які були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Такі злочини визначаються Кримінальним Кодексом України:

ст.109 – спроби насильницького повалення влади або зміни конституційного ладу;

ст.110 – посягання на територіальну цілісність України;

ст. 111 – державна зрада;

ст. 111-1 – колабораціонізм;

ст. 112 – замах на життя держслужбовця;

ст. 113 – диверсія;

ст. 114 – шпигунство;

ст. 114-1 – незаконне збирання або поширення інформації про ЗСУ;

ст. 114-2 – поширення фейків про ЗСУ.

Крім цих також мобілізації не підлягають засуджені за: