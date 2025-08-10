До этого момента граждане, осужденные к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, имели право быть исключенными из воинского учета после личного обращения в ТЦК и СП. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие правила мобилизации осужденных?

Факт судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление больше не является основанием для исключения с воинского учета. Те же, кто исключился из него до 18 мая 2024 года, сохраняют статус невоеннообязанных. В их учетных документах должна быть отметка "исключен с воинского учета".

Если же человек по этим причинам не исключился с воинского учета до 18 мая 2024 года, то уже не сможет этого сделать.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", могут призвать:

людей с судимостью за нетяжкие и тяжкие преступления (тех, кого приговорили к лишению или ограничению свободы, ареста или исправительных работ, а также тех, кого освободили от отбывания наказания);

людей с судимостью за особо тяжкие преступления, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины (их могут мобилизовать, но только по отдельному решению Генерального штаба ВСУ, разведки или СБУ);

осужденных, которых освободили от отбывания наказания с испытанием (кроме тех, которые осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины).

Какие правила мобилизации обвиняемых?

Статус подозреваемого или обвиняемого в уголовном производстве также не является основанием для отсрочки от мобилизации. Впрочем, это зависит от примененной меры пресечения и тяжести преступления, в котором лицо подозревают.

Если человек не находится под стражей и к нему применены другие меры пресечения, он может быть мобилизован. Для этого суд должен принять соответствующее ходатайство прокурора.

Мобилизация лица, находящегося под стражей невозможна.

После увольнения с военной службы уголовное производство против обвиняемого будет продолжено.

Невозможна мобилизация для людей, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины, а также в преступлениях предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Уголовного кодекса Украины. Речь идет в частности об изнасиловании, разбое, терроризме, государственной измене, торговле наркотиками и ряде военных преступлений.

Как происходит мобилизация условно осужденных?

Условный срок наказания означает, что человек хоть и признан виновным, ему дали право исправиться без заключения при определенных условиях. Это также никак не препятствует мобилизации.

Подлежат призыву даже лица, которые получили условный срок заключения за уклонение от мобилизации.

Мобилизуют таких лиц исключительно в специализированные подразделения воинских частей.

Не подлежат мобилизации осужденные за:

преступления против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, или совершенное с особой жестокостью, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;

особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения;

уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156, 258-258, частью четвертой статьи 286, статьей 348 Уголовного кодекса Украины.

Какая судимость освобождает от мобилизации?

Согласно действующему законодательству Украины, мобилизации не подлежат граждане, которые были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины. Такие преступления определяются Уголовным Кодексом Украины:

ст.109 – попытки насильственного свержения власти или изменения конституционного строя;

ст.110 – посягательство на территориальную целостность Украины;

ст. 111 – государственная измена;

ст. 111-1 – коллаборационизм;

ст. 112 – покушение на жизнь госслужащего;

ст. 113 – диверсия;

ст. 114 – шпионаж;

ст. 114-1 – незаконный сбор или распространение информации о ВСУ;

ст. 114-2 – распространение фейков о ВСУ.

Кроме этих также мобилизации не подлежат осужденные за: