Если в эти сроки этого не сделать, сумма штрафа возрастет вдвое. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие правила оплаты штрафа от ТЦК?

Штраф от ТЦК нужно оплатить в течение 10 дней или подать жалобу. Если не уложиться в этот срок, сумма штрафа возрастет вдвое.

Кроме этого нарушителям также грозит блокировка банковских счетов.

После получения постановления у вас есть десять дней, чтобы обжаловать его в судебном порядке. Если вы не подадите жалобу и не перечислите средства, ТЦК передаст дело государственному исполнителю. В результате сумма штрафа возрастет вдвое, а банковские счета будут заморожены,

– рассказал юрист Владислав Дерий.

Размер штрафа составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Для должностных и юридических лиц сумма может быть больше. Нарушителей имеют право объявить в розыск и принудительно доставить в военкомат.