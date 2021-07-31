Пророссийскому боевику объявили подозрение в пытках военных, взятых в плен под Иловайском

Пророссийскому боевику заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Преступник причастен к пыткам воинов, захваченных в плен около Иловайска.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи участником террористической организации "ДНР", выполнял задания ее главарей. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками здании Управления СБУ в Донецкой области, с августа 2014 по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Нацгвардии и ВСУ, которых захватили в плен подразделения вооруженных сил России в ходе боевых действий 24 – 25 августа 2015 года возле Иловайска,

– говорится в сообщении.

Боевик применял пытки

Боевик применял пытки к украинским воинам, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания.

Он также причастен к содержанию пленных в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

В ОГП добавили, что сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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