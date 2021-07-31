Проросійському бойовику оголосили підозру в катуванні військових, взятих у полон під Іловайськом

Проросійському бойовику заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими. Злочинець причетний до катування воїнів, захоплених у полон поблизу Іловайська.

За даними слідства, громадянин України, бувши учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Підозрюваний в одній з так званих в'язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління СБУ в Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Нацгвардії та ЗСУ, яких захопили у полон підрозділи збройних сил Росії у ході бойових дій 24 – 25 серпня 2015 року біля Іловайська,

– йдеться у повідомленні.

Бойовик застосовував тортури

Бойовик застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами та гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання.

Він також причетний до утримування полонених у нелюдських умовах без належної медичної допомоги та харчування.

В ОГП додали, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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