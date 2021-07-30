СБУ уже завершила в отношении него досудебное расследование. Мужчина руководил так называемым "военно-патриотическим клубом" с названием "Амазонки".
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Оккупанты "зомбировали" детей
Следователям удалось установить, что от начала российской агрессии фигурант создал на базе обычного школьного кружка структуру военного типа с жесткой дисциплиной. Такое задание он получил от кураторов из государства-агрессора.
Участников "клуба" готовили к прохождению службы в террористических подразделениях оккупантов, подконтрольных России. Им навязывали идеи отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".
Подросткам показывали, как обращаться с оружием / Фото СБУ
Что инкриминируют боевику
Организатора обвиняют в совершении преступлений по статьям о создании террористической группы или организации, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Обвинительный акт в отношении главы террористической организации направили в суд. Злоумышленника объявили в розыск.