"Бог подсказал, что делать": 12-летний ученик устроил стрельбу в школе в России
Источник:телеграм-канал 112
В России утром 18 октября произошла стрельба в школе. 12-летний парень пришел на занятия с родительским ружьем, потому что разозлился на одноклассников и учителей.
Случай произошел в поселке Сарс возле Перми. В соцсети сразу же появились фото и подробности с места происшествия.
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Стрелка остановила директор
Как сообщают в телеграм-канале, стрельбу устроил 12-летний парень. Он украл у отца ружье "Сайга" и, не скрывая, пришел в школу. Первой кого он встретил, была его сестра. Девочке он приказал идти домой. Далее он начал стрелять: он попал только в двери и потолок.
Пуля пробила стекло в двери в коридоре / Фото из телеграма 112
Поговорить с шестиклассником-стрелком вышла директор школы. Именно ей удалось уговорить парня сложить оружие. Впоследствии в учебное заведение приехала полиция.
Во время стрельбы есть один пострадавший – мальчик получил ранения от осколков стекла, в которое выстрелил школьник.
"Бог подсказал, что делать"
Полиции шестиклассник объяснил: хотел разобраться с одноклассниками и учителями. Ночью ему якобы приснился Бог, который подсказал, что делать.
Парня в школе характеризуют положительно. На учете он не стоял, семья у него благополучная.
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