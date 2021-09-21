Жертвами стрелка стали трое студентов, выпускница и известная в регионе врач. СМИ собрали ифнормацию о всех погибших.

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Мечтал создать робота

Ярослав Арамелев был студентом второго курса физического факультета Пермского университета. Интересовался ИТ-сферой и робототехникой. Кроме того занимался музыкой, в частности игрой на скрипке. Также занимался спортивной аэробикой. Еще во время учебы в школе его портрет висел на доске почета. Парню было 19 лет.

Парень был активным студентом и участвовал во всех возможных технических конкурсах. У него была мечта создать робота для чистки крыш от снега, льда и сосулек.

Вырос в многодетной семье. Кроме Ярослава в семье остались еще двое детей, младшая из которых в этом году пошла в первый класс.

Ярослав Арамелєв
Ярослав Арамелев / Фото из соцсетей

Девушки пошли в буфет после пары

Ксения Самченко и Екатерина Шакирова, которым было 18 и 19 лет соответственно, учились на втором курсе географического факультета. Были подругами. В тот день они после окончания второй пары вместе пошли в буфет. Там их встретил стрелок.

Ксения была единственным ребенком в семье. Ее воспитывали мама и отчим. В семье Екатерины еще осталась дочь-пятиклассница. Родители последней убеждены, что если бы они не вышли из аудитории, то все было бы хорошо. Одногруппники девушек не пострадали, потому что забаррикадировались внутри.

Ксенія Самченко та Катерина Шакірова
Ксения Самченко и Екатерина Шакирова / Коллаж 24 канала

Друзья пророчили большое будущее

Друзья и знакомые 20-летней Александры Моховой считали, что ее ждет большое будущее и успешная карьера. Девушка училась на четвертом курсе механико-математического факультета.

Александра занималась легкой атлетикой и хорошо училась. О ней отзывались как о хорошем и приветливом человеке, с которым всегда есть о чем поговорить.

Олександра Мохова
Александра Мохова / Фото из соцсетей

Приехала забрать диплом

Анна Айгельдина вместе со своим женихом в день стрельбы приехала в Пермь по диплом. Девушка закончила магистратуру химического факультета, после чего устроилась химиком на одном из предприятий в родном городе Камбарке в Удмуртии.

Так как она закончила университет во время дистанционного обучения, не могла забрать диплом раньше. В тот роковой день она пошла в университет, а ее жених остался ждать на улице. Парень не пострадал.

У родителей девушки осталась младшая дочь.

Анна Айгельдіна
Анна Айгельдина / Фото из соцсетей

Привела внучку на экскурсию

Врач-эндоскопист Маргарита Энгаус 43 из 66 лет своей жизни посвятила медицине. Работала в Клинической больнице Свердловского района Пермской области. Полгода назад вышла на пенсию.

В тот день она сопровождала 30 второклассников, среди которых была ее внучка. Дети были на экскурсии в ботаническом саду университета. Женщина с радостью согласилась на предложение учительницы помочь ей с организацией, поэтому и поехала.

О Маргарите Энгаус вспоминают исключительно как о добром и неконфликтном человеке, который ушел из больницы, чтобы ухаживать за своей старенькой мамой.

Маргарита Енгаус
Маргарита Энгаус / Фото Минздрава Пермской области

Стрельба в Пермском университете: главное

  • 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров пришел в здание учреждения с ружьем и открыл огонь по людям.
  • Студенты, чтобы спастись, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
  • В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 пострадали.
  • Сам злоумышленник выжил. Он с ранением сейчас лежит в реанимации под охраной полиции и спецслужб.