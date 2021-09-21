Жертвами стрелка стали трое студентов, выпускница и известная в регионе врач. СМИ собрали ифнормацию о всех погибших.
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Мечтал создать робота
Ярослав Арамелев был студентом второго курса физического факультета Пермского университета. Интересовался ИТ-сферой и робототехникой. Кроме того занимался музыкой, в частности игрой на скрипке. Также занимался спортивной аэробикой. Еще во время учебы в школе его портрет висел на доске почета. Парню было 19 лет.
Парень был активным студентом и участвовал во всех возможных технических конкурсах. У него была мечта создать робота для чистки крыш от снега, льда и сосулек.
Вырос в многодетной семье. Кроме Ярослава в семье остались еще двое детей, младшая из которых в этом году пошла в первый класс.
Ярослав Арамелев / Фото из соцсетей
Девушки пошли в буфет после пары
Ксения Самченко и Екатерина Шакирова, которым было 18 и 19 лет соответственно, учились на втором курсе географического факультета. Были подругами. В тот день они после окончания второй пары вместе пошли в буфет. Там их встретил стрелок.
Ксения была единственным ребенком в семье. Ее воспитывали мама и отчим. В семье Екатерины еще осталась дочь-пятиклассница. Родители последней убеждены, что если бы они не вышли из аудитории, то все было бы хорошо. Одногруппники девушек не пострадали, потому что забаррикадировались внутри.
Ксения Самченко и Екатерина Шакирова / Коллаж 24 канала
Друзья пророчили большое будущее
Друзья и знакомые 20-летней Александры Моховой считали, что ее ждет большое будущее и успешная карьера. Девушка училась на четвертом курсе механико-математического факультета.
Александра занималась легкой атлетикой и хорошо училась. О ней отзывались как о хорошем и приветливом человеке, с которым всегда есть о чем поговорить.
Александра Мохова / Фото из соцсетей
Приехала забрать диплом
Анна Айгельдина вместе со своим женихом в день стрельбы приехала в Пермь по диплом. Девушка закончила магистратуру химического факультета, после чего устроилась химиком на одном из предприятий в родном городе Камбарке в Удмуртии.
Так как она закончила университет во время дистанционного обучения, не могла забрать диплом раньше. В тот роковой день она пошла в университет, а ее жених остался ждать на улице. Парень не пострадал.
У родителей девушки осталась младшая дочь.
Анна Айгельдина / Фото из соцсетей
Привела внучку на экскурсию
Врач-эндоскопист Маргарита Энгаус 43 из 66 лет своей жизни посвятила медицине. Работала в Клинической больнице Свердловского района Пермской области. Полгода назад вышла на пенсию.
В тот день она сопровождала 30 второклассников, среди которых была ее внучка. Дети были на экскурсии в ботаническом саду университета. Женщина с радостью согласилась на предложение учительницы помочь ей с организацией, поэтому и поехала.
О Маргарите Энгаус вспоминают исключительно как о добром и неконфликтном человеке, который ушел из больницы, чтобы ухаживать за своей старенькой мамой.
Маргарита Энгаус / Фото Минздрава Пермской области
Стрельба в Пермском университете: главное
- 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров пришел в здание учреждения с ружьем и открыл огонь по людям.
- Студенты, чтобы спастись, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 пострадали.
- Сам злоумышленник выжил. Он с ранением сейчас лежит в реанимации под охраной полиции и спецслужб.