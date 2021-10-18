"Бог підказав, що робити": 12-річний учень влаштував стрілянину в школі в Росії

18 жовтня 2021 , 09:31
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Джерело:

телеграм-канал 112

У Росії вранці 18 жовтня сталася стрілянина у школі. 12-річний хлопець прийшов на заняття із батьківською рушницею, тому що розізлився на однокласників і вчителів.

Випадок стався у селищі Сарс поблизу Пермі. У соцмережі одразу ж з'явилися фото і подробиці з місця події.

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Стрільця спинила директорка

Як повідомляють у телеграм-каналі, стрілянину влаштував 12-річний хлопець. Він поцупив у батька рушницю "Сайга" і, не ховаючи, прийшов у школу. Першою кого він зустрів, була його сестра. Дівчинці він наказав іти додому. Далі він почав стріляти: він влучив лише у двері і стелю.


Куля пробила скло у дверях в коридорі / Фото з телеграму 112

Поговорити з шестикласником-стрільцем вийшла директорка школи. Саме їй вдалося вмовити хлопця скласти зброю. Згодом у навчальний заклад приїхала поліція. 

Під час стрілянини є один постраждалий – хлопчик отримав поранення від скалок скла, у яке вистрілив школяр. 

"Бог підказав, що робити"

Поліції шестикласник пояснив: хотів розібратися з однокласниками і вчителями. Вночі йому начебто приснився Бог, який підказав, що робити. 

Хлопця у школі характеризують позитивно. На обліку він не стояв, родина у нього благополучна. 

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Автор: Вероніка Климська