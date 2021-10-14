Пермського стрілка заарештували на 2 місяці. Найближчим часом його повинні відвезти в СІЗО.

Важливо На лікування Бекмансурова, який розстріляв студентів у Пермі, витрачають мільйони

Аби оголосити вирок, суддя Дзержинського райсуду прибув до лікарні, де зараз лікується хлопець. Засідання проходило в актовому залі медичного закладу. Обвинувачений погодився з рішенням суду.

Бекмансурову висунули звинувачення за статтею 105 про вбивство двох і більше людей, він повністю визнав свою провину. Студенту загрожує довічне ув'язнення.

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Пермського стрілка заарештували / Фото 59.ru

Стрілянина в Пермському університеті: головне

20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.

Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.

Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.

Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин. Про це він навіть писав у соцмережах. Зазначав, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу.

В якому стані стрілок

Стан Тимура Бекмансурова, якого підозрюють у стрілянині у Пермському університеті в Росії, відносно покращився. Хлопець прийшов до тями. Сам хлопець нібито нічого не пам'ятає і стверджує, що в нього амнезія, пише Mash. 21 вересня лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату.