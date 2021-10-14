Пермського стрілка заарештували на 2 місяці. Найближчим часом його повинні відвезти в СІЗО.
Важливо На лікування Бекмансурова, який розстріляв студентів у Пермі, витрачають мільйони
Аби оголосити вирок, суддя Дзержинського райсуду прибув до лікарні, де зараз лікується хлопець. Засідання проходило в актовому залі медичного закладу. Обвинувачений погодився з рішенням суду.
Бекмансурову висунули звинувачення за статтею 105 про вбивство двох і більше людей, він повністю визнав свою провину. Студенту загрожує довічне ув'язнення.
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Пермського стрілка заарештували / Фото 59.ru
Стрілянина в Пермському університеті: головне
- 20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.
- Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.
- Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.
- Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин. Про це він навіть писав у соцмережах. Зазначав, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу.
В якому стані стрілок
Стан Тимура Бекмансурова, якого підозрюють у стрілянині у Пермському університеті в Росії, відносно покращився. Хлопець прийшов до тями. Сам хлопець нібито нічого не пам'ятає і стверджує, що в нього амнезія, пише Mash. 21 вересня лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату.