Отбивают россиян из центра города: ВСУ продвинулись в районе Купянска, – ISW
- Украинские военные продвинулись вперед в районе Песчаного, к юго-востоку от Купянска, атакуя позиции россиян.
- Институт изучения войны отмечает, что российские подразделения проникли в город, но это не влияет на общую линию фронта.
На Купянском направлении украинские подразделения смогли улучшить ситуацию. Силы обороны продвинулись вперед в районе Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска.
Украинские войска атакуют позиции россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация возле Купянска?
ISW пишет, что согласно недавно обнародованным геолокационным кадрам, украинские военные наносят удары по российским позициям в центральной части вышеупомянутого населенного пункта.
Аналитики отмечают, что хотя это свидетельствует о проникновении российских подразделений в город, однако подобная активность пока не влияет на общую линию фронта, поскольку украинские силы контролируют ситуацию.
По данным Института, Силы обороны удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.
Также нет подтверждения заявлениям российских военкоров о якобы захвате Соболевки и продвижении оккупантов на востоке и юге Купянска, на восток от Куриловки, и на запад от Песчаного и возле Каменки.
Что говорят украинские военные?
Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов 15 ноября в эфире КИЕВ24 рассказал, что сейчас оккупанты оказались в городе, из которого они не могут выйти, и в котором им трудно получать хоть какое-то снабжение.
Те их анонсы, которые изначально выдавались даже самим Путиным, что они там как будто кого-то окружили, как порвались, это было где-то 10 дней назад, может уже две недели, когда они пытались прорываться в южную часть города, когда вышло определенное количество групп, объединилась и начала более активные действия,
– объяснил он.
Что происходит в этом районе?
Ранее сообщалось, что украинские подразделения зачищают оккупантов в Харьковской области. У сети показали, как группа ССО проводит разведку и встречает контакт в городской застройке Купянска.
Военный эксперт Роман Свитан заметил 24 Каналу, что оккупанты пытаются продвигаться в Купянске. Нужно вытеснение врага с правого берега Оскола. Цель россиян – это Купянск-Узловой.
До этого обнародовали информацию о том, что несмотря на наступление, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Купянска, но успех дается нелегко. Сложная обстановка сейчас на левобережье.