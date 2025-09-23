Офицер ВСУ раскрыл промежуточные результаты операции возле Доброполья
- На Добропольском направлении украинские войска достигли ощутимых успехов, освободив около 160 км² территории и окружив несколько российских подразделений.
- На Покровском направлении украинские подразделения используют FPV-дроны, чтобы уничтожать диверсионные группы противника, пытающиеся проникнуть в тыл.
К югу от Покровска враг пытается продвигаться малыми группами пехоты и активно применяет авиационные бомбы. Украинские подразделения отвечают ударами FPV-дронов и уничтожают диверсионные группы в открытой местности.
Зато на Добропольском направлении украинские войска достигли ощутимых результатов. Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что несколько подразделений россиян оказались в оперативном окружении, а украинские силы смогли освободить значительные площади территории.
Ситуация на Покровском направлении
Бои продолжаются к югу от Покровска, в частности на отрезке от Удачного до Шевченко. Российские войска пытаются продвигаться малыми группами по несколько человек, ища слабые места в обороне.
К югу от Покровска враг массово применяет управляемые авиабомбы, авиация задействована очень активно,
– объяснил Андрей Ткачук.
Украинские подразделения отвечают применением FPV-дронов, чтобы уничтожать диверсионные группы в открытой местности и между посадками. Благодаря этому большинство попыток проникновения в тыл было сорвано.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Успехи возле Доброполья
На Добропольском направлении украинские войска смогли стабилизировать ситуацию и продвинуться вперед. Это стало возможным благодаря слаженным действиям подразделений Нацгвардии "Азов", ДШВ, 79-й и 82-й бригад.
В оперативном окружении есть несколько подразделений россиян. 51 армия россиян имеет серьезные проблемы из-за успешных действий наших штурмовых подразделений именно на Добропольском направлении,
– отметил Андрей Ткачук.
В целом украинским силам удалось освободить около 160 км² территории. В ближайшее время можно ожидать дальнейших положительных изменений на карте боевых действий в этом районе.
Промежуточные результаты операции
Добропольская операция уже показывает ощутимые результаты. Успешные действия украинских подразделений позволили окружить российские силы и оттеснить врага с нескольких позиций.
Добропольская операция уже дает результат, и мы можем оценивать его с осторожным оптимизмом,
– подчеркнул Андрей Ткачук.
Благодаря слаженной работе различных родов войск удается не только сдерживать продвижение врага, но и создавать условия для дальнейших наступательных действий. Это формирует основу для изменения ситуации к северу от Покровска.
Ситуация на фронте: успехи ВСУ и провалы россиян
- Российские войска пытаются прорваться на Купянском и Покровском направлениях, используя тактику малых диверсионных групп. Враг даже переодевается в гражданскую одежду или форму украинских военных, однако украинские силы регулярно обнаруживают и нейтрализуют такие попытки.
- В то же время Силы обороны достигают ощутимых результатов. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, освобождено 164,5 квадратных километра территории и еще 180,8 квадратных километров зачищено от ДРГ. Под контроль вернули семь населенных пунктов и девять – полностью зачищены. Потери врага на этом направлении составляют 2 696 человек и более 850 единиц техники.
- Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отметил, что действия россиян на отдельных участках фронта завершились тактическим провалом. Несмотря на это оккупанты продолжают бросать силы в бой, пытаясь продвинуться лишь на 50 – 100 метров ценой сотен погибших ежедневно.