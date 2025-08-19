Враг пытался продвинуться возле Доброполья, но после контрнаступления ВСУ его настроение сменилось на отчаяние. Украинские защитники зачистили несколько населенных пунктов.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский в интервью "РБК-Украина". Враг пытался развить успех в районе Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта.

Враг пытался продвинуться, но украинские подразделения стабилизировали фронт

Однако после переброски украинских подразделений на это направление "победное настроение" россиян сменилось отчаянием.

По словам Сырского, российские подразделения продвинулись на 10 – 12 километров в направлении нескольких населенных пунктов, частично благодаря природным условиям местности.

Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек – участков, природные свойства которых позволяют скрыто передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения,

– пояснил Сырский.

Он добавил, что по объективным причинам в этом районе нет сплошной линии фронта, чем враг и воспользовался.

Но после того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага изменился на отчаяние. Их публикации в соцсетях сначала имели тональность "вперед, победа", а сейчас – "в окружении, конец". То есть все дошло до своего логического завершения,

– отметил главнокомандующий.

Что известно о боях возле Доброполья?