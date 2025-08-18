Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского в интервью для РБК-Украина. Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных для украинских войск.

Россия на Донетчине применяет тактику "тысячи порезов"

По словам Александра Сырского, российские войска ежедневно осуществляют около полсотни штурмовых действий, применяя так называемую тактику "тысячи порезов".

Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" – то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 километров до нескольких наших поселенных пунктов и внезапно там появились,

– пояснил Сырский, вспоминая недавнее просачивание врага вблизи Доброполья.

Главнокомандующий подчеркнул, что логистическое обеспечение украинских сил в Покровске пока продолжается, хотя россияне пытаются его перерезать. Основная цель противника – охватить Покровскую агломерацию с севера и юга, сформировав своеобразные "тиски".

Главная задача этих действий на северном направлении – перерезать нашу логистику. И вот собственно, там наступает 51-я общевойсковая армия России в составе трех бригад – это бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР",

– отметил Сырский.

Он добавил, что в плен попали военнослужащие 132-й горловской бригады. Это молодые солдаты, призванные из разных регионов России, но их конец один – плен.

Ранее Генштаб сообщал, что только за один день на этом участке фронта российские войска потеряли около 300 человек убитыми, ранеными и пленными.

Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?