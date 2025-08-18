Про це розповідає 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського в інтерв'ю для РБК-Україна. Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших для українських військ.

Росія на Донеччині застосовує тактику "тисячі порізів"

За словами Олександра Сирського, російські війська щодня здійснюють близько пів сотні штурмових дій, застосовуючи так звану тактику "тисячі порізів".

Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 кілометрів до декількох наших поселених пунктів і раптово там з'явилися,

– пояснив Сирський, згадуючи нещодавнє просочування ворога поблизу Добропілля.

Головнокомандувач підкреслив, що логістичне забезпечення українських сил у Покровську наразі триває, хоча росіяни намагаються його перерізати. Основна мета противника – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні "лещата".

Головна задача цих дій на північному напрямку – перерізати нашу логістику. І от власне, там наступає 51-ша загальновійськова армія Росії у складі трьох бригад – це колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР",

– зазначив Сирський.

Він додав, що у полон потрапили військовослужбовці 132-ї горлівської бригади. Це молоді солдати, призвані з різних регіонів Росії, але їхній кінець один – полон.

Раніше Генштаб повідомляв, що лише за один день на цій ділянці фронту російські війська втратили близько 300 осіб убитими, пораненими та полоненими.

Яка наразі ситуація на Покровському напрямку?