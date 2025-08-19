Ворог намагався просунутися біля Добропілля, але після контрнаступу ЗСУ його настрій змінився на відчай. Українські захисники зачистили кілька населених пунктів.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв’ю "РБК-Україна". Ворог намагався розвинути успіх у районі Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту.

Ворог намагався просунутися, але українські підрозділи стабілізували фронт

Проте після перекидання українських підрозділів на цей напрямок "переможний настрій" росіян змінився на відчай.

За словами Сирського, російські підрозділи просунулися на 10 – 12 кілометрів у напрямку кількох населених пунктів, частково завдяки природним умовам місцевості.

Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення,

– пояснив Сирський.

Він додав, що через об’єктивні причини у цьому районі немає суцільної лінії фронту, чим ворог і скористався.

Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили та засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в соцмережах спочатку мали тональність "вперед, перемога", а зараз – "в оточенні, кінець". Тобто все дійшло до свого логічного завершення,

– зазначив головнокомандувач.

Що відомо про бої біля Добропілля?