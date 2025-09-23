Оккупанты стремятся образовать "клещи" вокруг агломерации Константиновка – Славянск, – ВСУ
- Российская армия стягивает элитные войска, чтобы образовать "клещи" вокруг агломерации Константиновка – Славянск.
- Оккупанты наносят удары артиллерией, дронами и авиационными бомбами по Константиновке, что приводит к сложным условиям жизни для местных жителей.
Российская армия стягивает элитные войска, в частности морпехов, вблизи Константиновки в Донецкой области. Цель врага – образовать "клещи" вокруг агломерации Константиновка – Славянск.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главного сержанта 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталия Пясецкого для Общественного.
Что сейчас происходит возле Константиновки?
Как отметил Виталий Пясецкий, оккупанты хотят выйти на оперативное пространство в глубину около 10 километров, чтобы сделать с южной стороны "клещи" вокруг Краматорска и Константиновско-Славянской агломерации.
Не надо быть каким-то квалифицированным разведчиком для того, чтобы понять, что они пытаются перерезать в частности логистические пути и усложнить оборону этих городов,
– объяснил военный.
Сержант отметил, что через так называемый "добропольский клин", который окончательно Силам обороны ликвидировать не удалось, российские военные наносят удары дронами по основным дорогам Донецкой области. В частности по трассе, которая идет из Краматорска в сторону Днепра.
"Окончательно этот клин ликвидировать не удалось. То есть там есть враг, который находится где-то в окружении, которому перерезали логистику. Но все-таки, это объединяло логистику где-то и для нас, потому что враг стал все глубже и глубже наносить удары именно дронами. То есть, есть проблемы и на трассе Славянск – Изюм – Харьков и в сторону Днепра", – сказал военнослужащий 93 ОМБр "Холодный Яр".
Пясецкий отметил, что по Константиновке российские войска наносят удары артиллерией, дронами и авиационными управляемыми бомбами. По словам главного сержанта, оккупанты даже не применяют там ракеты, ведь эффективно достают УАБы – от 250-килограммовых до несколькотонных боеприпасов.
Из-за этого ситуация остается очень сложной: жители еще находятся в городе без света и воды и вынуждены жить по подвалам.
Кстати, ранее председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказывал в эфире 24 Канала, что Россия готовится к масштабной битве за Донбасс, накапливая резервы вблизи Покровска. Ранее благодаря грамотно продуманной системе обороны, россиянам не удалось выполнить ранее поставленные задачи военного руководства.
Что еще известно о ситуации на фронте в Донецкой области?
Россияне заявляли о захвате села Калиновское в Днепропетровской области, однако представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию врага. Подполковник отметил, что все попытки оккупантов продвинуться блокируются.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские защитники продолжают контратакующие действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед. Наши защитники восстановили контроль над 7 населенными пунктами и зачистили 9 от ДРГ противника.
Интересно, что Владимир Зеленский рассказывал, что российские карты и отчеты о ситуации на Донбассе существенно отличаются от реального положения дел. В частности, там, где украинские силы восстановили свои позиции, у россиян изображено все наоборот.