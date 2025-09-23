Російська армія стягує елітні війська, зокрема морпіхів, поблизу Костянтинівки у Донецькій області. Мета ворога – утворити "кліщі" навколо агломерації Костянтинівка – Слов'янськ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар головного сержанта 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталія П'ясецького для Суспільного.

Що зараз відбувається біля Костянтинівки?

Як зазначив Віталій П'ясецький, окупанти хочуть вийти на оперативний простір у глибину близько 10 кілометрів, щоб зробити з південного боку "кліщі" навколо Краматорська та Костянтинівсько-Слов'янської агломерації.

Не треба бути якимось кваліфікованим розвідником для того, щоб зрозуміти, що вони намагаються перерізати зокрема логістичні шляхи та ускладнити оборону цих міст,

– пояснив військовий.

Сержант зауважив, що через так званий "добропільський клин", який остаточно Силам оборони ліквідувати не вдалося, російські військові завдають ударів дронами по основних дорогах Донецької області. Зокрема по трасі, яка йде з Краматорська в бік Дніпра.

"Остаточно цей клин ліквідувати не вдалося. Тобто там є ворог, який знаходиться десь в оточенні, якому перерізали логістику. Але все-таки, це поєднувало логістику десь і для нас, тому що ворог став все глибше і глибше завдавати удари саме дронами. Тобто є проблеми й на трасі Слов'янськ – Ізюм – Харків та у бік Дніпра", – сказав військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр".

П'ясецький зазначив, що по Костянтинівці російські війська завдають ударів артилерією, дронами та авіаційними керованими бомбами. За словами головного сержанта, окупанти навіть не застосовують там ракети, адже ефективно дістають КАБи – від 250-кілограмових до кількатонних боєприпасів.

Через це ситуація залишається дуже складною: жителі ще перебувають у місті без світла й води та змушені жити по підвалах.

До речі, раніше голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповідав в етері 24 Каналу, що Росія готується до масштабної битви за Донбас, накопичуючи резерви поблизу Покровська. Раніше завдяки грамотно продуманій системі оборони, росіянам не вдалось виконати раніше поставлені завдання військового керівництва.

Що ще відомо про ситуацію на фронті у Донецькій області?