Какова ситуация на фронте по состоянию на 23 сентября?

22 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Алексеевки, Варачино, а также Юнаковки.

Оккупанты продолжили наступать на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали в направлении Липцы, Волчанска и вблизи Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого.

Россияне продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.

22 сентября российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но не имели успехов. Атаки осуществлялись вблизи Купянска, Мирового, Западного, Кутьковки, Степной Новоселовки, Песчаного, а также в направлении Новоосинового.

Захватчики осуществляли наступательные операции в направлении Боровой, но не продвинулись вперед. Российские войска наступали в направлении Новой Кругляковки, Новоегоровки и вблизи Грековки и Ольговки.

Россияне недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 22 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на север от Дерилово и на восток от Шандриголово.

Кстати, главный сержант 3-й роты 3-го батальона 63 ОМБр "Фортовой" рассказывал в эфире 24 канала, что на Лиманском направлении увеличилось количество близких контактных боев. По словам военного, пока Силы обороны не имеют больших проблем с логистикой на этом участке фронта, одновременно у врага есть сложности.

Что происходило на фронте на 23 сентября / Карты ISW

Армия России продолжила наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Серебрянки и в направлении Выемки.

Армия России продолжила наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Серебрянки и в направлении Выемки.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 22 сентября, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск на юго-восток от Предтечино.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 22 сентября, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск на юго-восток от Предтечино. Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье . ВСУ недавно продвинулись к северо-восточному Новому Шаховому, что к востоку от Доброполья.

. ВСУ недавно продвинулись к северо-восточному Новому Шаховому, что к востоку от Доброполья. Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении . Видеозаписи, опубликованы 20 сентября и геолоцированные 21 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к Новопавловке, что к югу от Покровска.

22 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне наступали на юго-восток от Новопавловки в районе Дачного, на юг от Новопавловки в районе Филиала и на юго-запад от Новопавловки в районе Зеленого Гая и Ивановки.

Россияне осуществляли наступление на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики наступали у Поддубного, Январского, Новоселовки, Шевченко, Сосновки, Тернового, Малиевки, Камышевахи, Вороного, Запорожского, Новониколаевки и у Калиновского 21 и 22 сентября.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики наступали у Поддубного, Январского, Новоселовки, Шевченко, Сосновки, Тернового, Малиевки, Камышевахи, Вороного, Запорожского, Новониколаевки и у Калиновского 21 и 22 сентября. Российская армия также пыталась двигаться вперед на востоке и западе Запорожской области, а также на Херсонском направлении, но не имела никаких продвижений.

