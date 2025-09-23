Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
Какова ситуация на фронте по состоянию на 23 сентября?
- 22 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Алексеевки, Варачино, а также Юнаковки.
- Оккупанты продолжили наступать на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали в направлении Липцы, Волчанска и вблизи Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого.
- Россияне продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.
- 22 сентября российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но не имели успехов. Атаки осуществлялись вблизи Купянска, Мирового, Западного, Кутьковки, Степной Новоселовки, Песчаного, а также в направлении Новоосинового.
- Захватчики осуществляли наступательные операции в направлении Боровой, но не продвинулись вперед. Российские войска наступали в направлении Новой Кругляковки, Новоегоровки и вблизи Грековки и Ольговки.
- Россияне недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 22 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на север от Дерилово и на восток от Шандриголово.
Кстати, главный сержант 3-й роты 3-го батальона 63 ОМБр "Фортовой" рассказывал в эфире 24 канала, что на Лиманском направлении увеличилось количество близких контактных боев. По словам военного, пока Силы обороны не имеют больших проблем с логистикой на этом участке фронта, одновременно у врага есть сложности.
Что происходило на фронте на 23 сентября / Карты ISW
- Армия России продолжила наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Серебрянки и в направлении Выемки.
- Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 22 сентября, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск на юго-восток от Предтечино.
- Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. ВСУ недавно продвинулись к северо-восточному Новому Шаховому, что к востоку от Доброполья.
- Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Видеозаписи, опубликованы 20 сентября и геолоцированные 21 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к Новопавловке, что к югу от Покровска.
- 22 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Россияне наступали на юго-восток от Новопавловки в районе Дачного, на юг от Новопавловки в районе Филиала и на юго-запад от Новопавловки в районе Зеленого Гая и Ивановки.
- Россияне осуществляли наступление на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики наступали у Поддубного, Январского, Новоселовки, Шевченко, Сосновки, Тернового, Малиевки, Камышевахи, Вороного, Запорожского, Новониколаевки и у Калиновского 21 и 22 сентября.
- Российская армия также пыталась двигаться вперед на востоке и западе Запорожской области, а также на Херсонском направлении, но не имела никаких продвижений.
Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
Россияне заявляли о захвате села Калиновское на Днепропетровщине, однако представитель ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию врага. Подполковник отметил, что все попытки оккупантов продвинуться блокируются.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин подчеркнул, что российская армия ежедневно штурмует Ореховское направление, пытаясь выйти на окраины Приморского и захватить Каменское и Плавни. Силы обороны противодействуют этим намерениям оккупантов и наносят россиянам ощутимые потери.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские защитники продолжают контратакующие действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед. За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 километра квадратных и проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 километра квадратных в Покровском районе Донецкой области.