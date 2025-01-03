Задушили веревкой: в Киевской области жестоко убили бездомную собаку

В городе Боярка в Киевской области в парке убили бездомную собаку. Жители отмечают, что пес по имени Бен был местным любимцем. Вероятно, убийство животного было запланированным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в группе "Боярка. Боярское землячество". В заметке говорится, что собаку убили вечером 28 декабря на детской площадке.

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Подробности убийства бездомной собаки в Боярке

Неизвестные лица издевались над собакой в парке Тараса Шевченко, когда на площадке не было людей. По словам пользователей группы, пса привязали к детской карусели, задушили и сломали лапы. Возле качелей даже осталась окровавленная веревка, которой убили собаку.

Позже на площадку прибежали дети, которые гуляли на стадионе рядом. Они услышали крики, но на месте преступления увидели лишь убитое животное и напуганную девочку, которая бежала оттуда.

Замученную собаку в тот же день жителей похоронил местный мужчина.

Комментарии людей относительно убийства животного

В социальных сетях люди просят полицию наказать виновных. Они отмечают, что пес был доверчивым и добрым, поэтому стал легкой добычей для живодеров.

Все предыдущие вечера видела этого песика, чаще в паре с его другом, черненьким. Собачки очень дружные, доверчивые, они на прогулке нас часто сопровождали, потом бежали дальше. На следующий день вечером, когда узнала об этом страшном событии, рассматривала место, и ко мне подошли мальчики подростки и сами рассказали, что вот здесь убили собачку. Уже несколько детей это пересказывают, уверена, что многие из них этим травмированы,

– написала местная жительница.

После происшествия удалось собрать рассказы людей, согласно которым установили вероятных подозреваемых.

Что говорят в полиции Киевской области

Девочка, которая услышала рассказы об убийстве собаки, получила психологическую травму и сейчас проходит терапию. Мама этого ребенка предоставила огласку трагедии.

Сообщение об убийстве собаки в Борце в соцсетях увидели полицейские Киевской области. Они отметили, что не получали заявлений об убийстве животного, но будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Черниговской области дело о жестоком обращении с животным дошло до суда. Местного мужчину приговорили к одному году ограничения свободы за то, что он бил собаку головой о бетонный столбик. Удары привели к гибели животного.