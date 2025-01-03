Мужчину осудили за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сновский городской совет.

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Что известно о ситуации

За жестокое обращение с животным к одному году ограничения свободы приговорили жителя Корюковского района. Он бил собаку, после чего животное умерло.

Приговором Менского районного суда Черниговской области от 13 декабря 2024 года, осужден 49-летний, ранее судимый, безработный, житель Корюковского района. Прокурор доказал, что мужчина ударил собаку два раза головой о бетонный столбик, что в дальнейшем повлекло гибель животного,

– говорится в сообщении.

Его осудили за жестокое обращение с животными, относящихся к позвоночным, что привело к гибели животного. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

К слову, недавно столичные полицейские задержали мужчину за избиение собаки. Пострадавшее животное правоохранители изъяли и передали в специализированный приют. Сейчас с 40-летним киевлянином, ранее судимым за наркопреступления, продолжаются следственные действия.

Собака имеет физические повреждения, следы удушения, гематомы, возможно есть перелом ребер и черепно-мозговая травма.