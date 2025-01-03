О взрыве сообщил корреспондент Общественного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Чернигов.

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Какая ситуация в Чернигове

В Чернигове слышали взрыв около 16:21. Воздушная тревога в области раздается с 14:21.

В 16:37 прогремел второй взрыв в городе, а в 16:51 – третий..

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил о групповом ракетном ударе по городу.

Сразу перед первым взрывом, в ту же минуту, в 16:21, Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в области. За несколько минут до этого Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Там призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

В 16:50 снова предупредили о баллистике.

Предварительно сообщают, что было применено 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

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