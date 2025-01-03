Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Заметим, что в Воздушных силах предупреждали об опасности.

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Что известно о взрыве в Сумах

О взрывах в Сумах стало известно в 8:31.

В Сумах слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

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Добавим, что в 07:16 в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

Впрочем, уже в 07:35 добавилась угроза применения баллистического вооружения для Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Около 8:00 в Воздушных силах сообщили о повторных пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

Заметим, что пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии о причинах и последствиях взрывов в Сумах.