Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зауважимо, що у Повітряних силах попереджали про небезпеку.
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Що відомо про вибух у Сумах
Про вибухи у Сумах стало відомо об 8:31.
У Сумах чути звуки вибухів,
– йдеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Додамо, що о 07:16 в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Втім, вже о 07:35 додалася загроза застосування балістичного озброєння для Полтавської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Близько 8:00 в Повітряних силах повідомили про повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибухів у Сумах.