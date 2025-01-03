Про це повідомили у Київській ОВА, як зауважив 24 Канал. Повітряна тривога через загрозу дронів триває у кількох областях України.

Хронологія ночі "Шахеди" летять на Київщину та низку областей: де зараз лунає тривога

Дрони на Київщині та в Києві 3 січня: що відомо про нічну атаку

У Київській області повітряну тривогу оголосили о 01:50 уночі 3 січня. Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону з Чернігівщини.

А ближче до 4 ранку в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.Та закликали жителів перебувати в укриттях.

А на 04:30 стало відомо, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це написав міський голова Києві Віталій Кличко. Повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:05.

Нагадаймо, під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укритті або в іншому безпечному місці, де бодай можна було б скористатись правилом двох стін.

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