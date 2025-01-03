Про вибух повідомив кореспондент Суспільного. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернігів.

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Яка ситуація у Чернігові

У Чернігові чули вибух близько 16:21. Повітряна тривога в області лунає з 14:21.

О 16:37 пролунав другий вибух у місті, а о 16:51 – третій…

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про груповий ракетний удар по місту.

Одразу перед перши вибухов, у ту ж хвилину, о 16:21, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль в області. За кілька хвилин до цього Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Там закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

О 16:50 знову попередили про балістику.

Попередньо повідомляють, що було застосовано 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

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