По словам главы Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, по окрестностям Чернигова нанесен групповой ракетный удар.

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