По словам главы Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, по окрестностям Чернигова нанесен групповой ракетный удар.
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Оккупанты обстреляли Чернигов баллистическими ракетами. В пригороде раздавалось несколько взрывов.
По словам главы Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, по окрестностям Чернигова нанесен групповой ракетный удар.
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