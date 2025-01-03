Близько 16:18 по всій Україні була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою пусків балістичних ракет з Курська. Опісля на околицях Чернігова пролунало кілька вибухів, передає 24 Канал.

Дивіться також Відкинули ворога ще далі: боєць ЗСУ розповів про успіхи ЗСУ на Харківщині

Ворог масовано атакував Чернігів

За словами очільника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, по околицях Чернігова завдано груповий ракетний удар.

Попередньо, зазнали руйнувань 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина.

Чиновник закликав людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня дрони-камікадзе атакували Київську область, що призвело до загибелі водія вантажівки та поранення ще чотирьох осіб.