У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и убойную рану головы. Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает 24 Канал.

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Россияне обстреляли Славянск

В населенном пункте повреждены и частично разрушены 14 домовладений. Среди раненых – мать и двухлетний мальчик.

Тип использованного оружия и окончательное количество пострадавших пока уточняются. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

Прокуроры принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

К слову, в связи с обострением ситуации с безопасностью 30 ноября 2024 года на территории Славянской городской территориальной громады ввели чрезвычайные ограничения. Боевые действия тогда шли в 25 километрах от города.

Россияне активизировали наступление на Северском и Лиманском направлениях, стремясь создать новый плацдарм для весенне-летней кампании. Под угрозой оказалась Славянско-Краматорская городская агломерация – одна из крупнейших в Донецкой области. Ситуация остается крайне опасной. Решающим фактором в этом противостоянии могут стать ресурсы – тяжелопехотное вооружение украинских войск.