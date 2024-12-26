Речь идет о Славянске и Краматорске. Помешать планам врага можно с помощью тяжелопехотного вооружения. Военный эксперт Владислав Селезнев назвал 24 Каналу оружие, которое является наиболее эффективным в боях на расстоянии 500 – 1000 метров.
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Что необходимо Украине для остановки врага
Россияне пытаются продвигаться на Северском и Лиманском направлениях, чтобы сформировать еще один плацдарм на перспективу весенне-летнего наступления в сторону Славянско-Краматорской городской агломерации.
Постепенно выходим к тому, что в зоне риска может оказаться, пожалуй, самая большая городская агломерация на территории Донецкой области, находящаяся под контролем украинской армии,
– отметил Владислав Селезнев.
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Ситуация безусловно чрезвычайно опасна. Ключевой фактор, который может стать вспомогательным в этом процессе – ресурсы. Ставка делается на тяжелопехотное вооружение:
- крупнокалиберные пулеметы;
- автоматические гранатометы;
- минометы;
В боях на расстоянии 500 – 1000 метров это оружие является наиболее эффективным и вспомогательным.
Хватает ли этих ресурсов нашим воинам? Такой вопрос лучше адресовать официальным спикерам. Но, глядя на ситуацию на поле боя, нам на самом деле есть из-за чего беспокоиться,
– объяснил военный эксперт.
Россияне имеют это вооружение, соответственно трансформируют его в территориальные достижения. На скорость стабилизации нынешней ситуации будут влиять ресурсные возможности и способность строить надлежащие фортификации на определенных рубежах.
Где расположены Славянск и Краматорск: смотрите на карте