Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

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Где враг начал активно наступать

Россияне усилили штурмы сразу на трех направлениях на Востоке – Краматорском, Торецком и Северском. Более того, враг начал массово использовать технику во время атак, чего раньше не наблюдалось.

Сейчас мы видим, что враг наступает на всех направлениях, буквально действительно на всех – на Торецком, на Краматорском, на Северском и наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением,

– заявила Бобовникова.

Спикер ОТГ "Луганск" добавила, что ранее враг использовал технику только на Северском направлении. Теперь же оккупанты применяют ее на трех направлениях.

Самая сложная ситуация сейчас – в Торецке. С начала суток враг совершил 11 штурмов, некоторые из них продолжаются до сих пор. В городе бои ведутся за каждый дом.

Где-то враг может продвинуться на один дом, а уже на следующий день ВСУ отбивают этот дом,

– объяснила Бобовникова.

На этом направлении враг раньше почти не использовал технику. Однако сейчас на северных окраинах Торецка, в районе села Нелиповка оккупанты начинают применять различную технику. Только за минувшие сутки там происходили бои с применением ББМ, багги, мотоциклов.

Похожая ситуация и в Часовом Яру, где сложно использовать боевые машины и танки. Как пояснила Бобовникова, в городской застройке техника такого типа не так эффективна, ведь ею трудно маневрировать.

Однако в течение последних нескольких дней Силы обороны наблюдают ситуации, когда вражеский танк выезжает напротив Часового Яра, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно. Хотя это врагу удается не всегда, ведь Силы обороны также дают отпор и несколькими днями ранее уничтожили вблизи Часового Яра новейший и распиаренный российской пропагандой танк Т-90М "Прорыв".