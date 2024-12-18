Тяжелая ситуация и у Нового Комара и Сонцовки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Какова ситуация на этих участках

Как сообщает "Хортицкий ветер", в течение суток противник проводил штурмовые действия в районе Новотроицкого, Берестков, Пушкино, южнее Возрождения, южнее Даченского, на южных окраинах Зеленовки, южнее Сторожевого и на юго-западной окраине Макаровки.

В ОСГВ рассказали, что возле вышеупомянутых населенных пунктов враг успеха не имел, а понес потери и отошел. Впрочем, проблемой для украинских защитников стала ситуация у Нового Комара и Сонцовки.

В стремлении улучшить тактическое положение – (враг – 24 Канал) атаковал наши укрепления в районе Нового Комара и на юго-восточной окраине Сонцовки. Вследствие штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание,

– говорится в сообщении.

Также вражеские штурмовые подразделения атаковали укрепления бойцов в городской застройке Часового Яра, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. Подобные мероприятия тоже стали безрезультатными для оккупантов, в результате чего противник понес потери и отошел.

"Вследствие огневого поражения укрепления на наших отдельных позициях подверглись критическим разрушениям. Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", – отметили украинские защитники.