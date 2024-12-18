Важка ситуація і біля Нового Комара та Сонцівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Яка ситуація на цих ділянках

Як повідомляє "Хортицький вітер", протягом доби противник проводив штурмові дії в районі Новотроїцького, Берестків, Пушкіного, південніше Відродження, південніше Даченського, на південних околицях Зеленівки, південніше Сторожевого та на південно-західній околиці Макарівки.

В ОСУВ розповіли, що біля вищезгаданих населених пунктів ворог успіху не мав, а зазнав втрат та відійшов. Втім, проблемою для українських захисників стала ситуація біля Нового Комара та Сонцівки.

В прагненні покращити тактичне положення – (ворог – 24 Канал) атакував наші укріплення в районі Нового Комара та на південно-східній околиці Сонцівки. Внаслідок штурмових дій та вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання,

– ідеться у повідомленні.

Також ворожі штурмові підрозділи атакували укріплення бійців у міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Подібні заходи теж стали безрезультатними для окупантів, внаслідок чого противник зазнав втрат та відійшов.

"Внаслідок вогневого ураження укріплення на наших окремих позиціях зазнали критичних руйнувань. Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", – наголосили українські захисники.