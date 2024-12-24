Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

Важливо Штурми в Кураховому та Часовому Яру: в ОСУВ "Хортиця" заявили про критичне руйнування укріплень

Де ворог почав активно наступати

Росіяни посилили штурми відразу на трьох напрямках на Сході – Краматорському, Торецькому та Сіверському. Ба більше, ворог почав масово використовувати техніку під час атак, чого раніше не спостерігалося.

Зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках, буквально справді на усіх – на Торецькому, на Краматорському, на Сіверському і наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем,

– заявила Бобовнікова.

Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що раніше ворог використовував техніку лише на Сіверському напрямку. Тепер же окупанти застосовують її на трьох напрямках.

Найскладніша ситуація зараз – у Торецьку. Від початку доби ворог здійснив 11 штурмів, деякі з них тривають і досі. У місті бої ведуться за кожен будинок.

Десь ворог може просунутися на один будинок, а вже наступного дня ЗСУ відбивають цей будинок,

– пояснила Бобовнікова.

На цьому напрямку ворог раніше майже не використовував техніку. Однак нині на північних околицях Торецька, в районі села Неліпівка окупанти починають застосовувати різну техніку. Лише за минулу добу там відбувалися бої із застосуванням ББМ, багі, мотоциклів.

Схожа ситуація і в Часовому Яру, де складно використовувати бойові машини й танки. Яка пояснила Бобовнікова, у міській забудові техніка такого типу не така ефективна, адже нею важко маневрувати.

Однак протягом останніх кількох днів Сили оборони спостерігають ситуації, коли ворожий танк виїжджає навпроти Часового Яру, стріляє із закритих позицій і повертається назад. Хоча це ворогу вдається не завжди, адже Сили оборони також дають відсіч і кількома днями раніше знищили поблизу Часового Яру новітній і розпіарений російською пропагандою танк Т-90М "Прорив".