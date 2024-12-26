Мовиться про Слов'янськ та Краматорськ. Перешкодити планам ворога можна за допомогою важкопіхотного озброєння. Військовий експерт Владислав Селезньов назвав 24 Каналу зброю, яка є найбільш ефективною у боях на відстані 500 – 1000 метрів.
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Що необхідно Україні для зупинки ворога
Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, аби сформувати ще один плацдарм на перспективу весняно-літнього наступу в бік Слов'янсько-Краматорської міської агломерації.
Поступово виходимо до того, що в зоні ризику може опинитися, мабуть, найбільша міська агломерація на території Донеччини, що перебуває під контролем української армії,
– зазначив Владислав Селезньов.
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Ситуація безумовно надзвичайно небезпечна. Ключовий фактор, який може стати допоміжним у цьому процесі – ресурси. Ставка робиться на важкопіхотне озброєння:
- великокаліберні кулемети;
- автоматичні гранатомети;
- міномети;
У боях на відстані 500 – 1000 метрів ця зброя є найбільш ефективною та допоміжною.
Чи вистачає цих ресурсів нашим воїнам? Таке питання краще адресувати офіційним речникам. Але, дивлячись на ситуацію на полі бою, нам насправді є через що перейматися,
– пояснив військовий експерт.
Росіяни мають це озброєння, відповідно трансформують його в територіальні здобутки. На швидкість стабілізації нинішньої ситуації впливатимуть ресурсні можливості та спроможність будувати належні фортифікації на певних рубежах.
Де розташовані Слов'янськ і Краматорськ: дивіться на карті