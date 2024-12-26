Мовиться про Слов'янськ та Краматорськ. Перешкодити планам ворога можна за допомогою важкопіхотного озброєння. Військовий експерт Владислав Селезньов назвав 24 Каналу зброю, яка є найбільш ефективною у боях на відстані 500 – 1000 метрів.

Дивіться також "Раніше такого не спостерігалося": росіяни посилили штурми відразу на трьох напрямках

Що необхідно Україні для зупинки ворога

Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, аби сформувати ще один плацдарм на перспективу весняно-літнього наступу в бік Слов'янсько-Краматорської міської агломерації.

Поступово виходимо до того, що в зоні ризику може опинитися, мабуть, найбільша міська агломерація на території Донеччини, що перебуває під контролем української армії,

– зазначив Владислав Селезньов.

Важливо Деякі позиції ЗСУ на Курахівському напрямку були втрачені, – ОСУВ "Хортиця"

Ситуація безумовно надзвичайно небезпечна. Ключовий фактор, який може стати допоміжним у цьому процесі – ресурси. Ставка робиться на важкопіхотне озброєння:

великокаліберні кулемети;

автоматичні гранатомети;

міномети;

У боях на відстані 500 – 1000 метрів ця зброя є найбільш ефективною та допоміжною.

Чи вистачає цих ресурсів нашим воїнам? Таке питання краще адресувати офіційним речникам. Але, дивлячись на ситуацію на полі бою, нам насправді є через що перейматися,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни мають це озброєння, відповідно трансформують його в територіальні здобутки. На швидкість стабілізації нинішньої ситуації впливатимуть ресурсні можливості та спроможність будувати належні фортифікації на певних рубежах.

Де розташовані Слов'янськ і Краматорськ: дивіться на карті