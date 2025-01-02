Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Снежану Бугрик, представительницу общественного объединения для помощи животным "Плюшка".

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Что известно об инциденте с собакой в Киеве

Зоозащитница отметила, что неравнодушные водители остановили эту машину и требовали объяснений.

Владелец собаки сказал, что у него болит рука и таким образом он выгуливает собаку,

– говорит Снежана.

Свидетели инцидента пригрозили владельцу вызвать полицию, после чего тот забрал собаку и уехал.

"Может кто узнает этого героя. Хочется на него подать заявление за жестокое обращение с животным", – отметила активистка.

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Кроме этого, зоозащитница отметила, что по словам свидетелей, собака была не молодой.

Кстати, в Молдове в новогоднюю ночь потерялась собака президента Майи Санду. Оказалось, что трехлапый Кодруц испугался фейерверков. Однако неравнодушные граждане помогли найти любимца.