Известно, что сбито 3 ракеты и 13 дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

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Россияне в очередной раз атаковали Украину 3 января

В течение этих суток (с 12:00 3 января) российские войска нанесли удары ракетами различных типов. В частности:

5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области,

3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Черниговской области,

3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области

Кроме этого, вражеские силы атаковали 32-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

По состоянию на 20:00 сбиты три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БПЛА,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах также указали, что 19 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил

Напомним, что вечером 3 января Владимир Зеленский указал, что только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в частности баллистических. Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ. Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие.