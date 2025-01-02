Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сніжану Бугрик, представницю громадського об'єднання для допомоги тваринам "Плюшка".
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Що відомо про інцидент з собакою у Києві
Зоозахисниця зазначила, що небайдужі водії зупинили цю машину і вимагали пояснень.
Власник собаки сказав, що в нього болить рука і в такий спосіб він вигулює собаку,
– каже Сніжана.
Свідки інциденту пригрозили власнику викликати поліцію, після чого той забрав собаку і поїхав.
"Може хто впізнає цього героя. Хочеться на нього подати заяву за жорстоке поводження із твариною", – зазначила активістка.
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Окрім цього, зоозахисниця зауважила, що за словами свідків, собака був не молодий.
До речі, у Молдові у новорічну ніч загубився собака президентки Маї Санду. Виявилося, що трилапий Кодруц злякався феєрверків. Проте небайдужі громадяни допомогли віднайти улюбленця.