Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Киеве.

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Полиция Киева задержала мужчину, который бил собаку

Столичные полицейские задержали мужчину за избиение собаки. Пострадавшее животное правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.

Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором мужчина во время прогулки бьет собаку. Данная информация была сразу зарегистрирована, по факту жесткого обращения с животным следователями полиции начато уголовное производство – часть 1 статья 299 Уголовного кодекса Украины",

– говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас с 40-летним киевлянином, ранее судимым за наркопреступления, продолжаются следственные действия.

Собака имеет физические повреждения, следы удушения, гематомы, возможно есть перелом ребер и черепно-мозговая травма. Но все это мы узнаем после полного обследования,

– указали в зоозащитной организации "Плюшка", которая занимается пострадавшим животным.

Зоозащитники отметили, что собака по имени Дрейк нуждается в коррекции поведения, потому что из-за глухоты его воспитывали неадекватными методами – в частности били и душили.



Пострадавшая собака / Фото Нацполиции