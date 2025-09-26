Военнослужащие роты оперативного назначения бригады "Хартия" провели успешную миссию по эвакуации кота с позиций с помощью наземного роботизированного комплекса. Такая ситуация впервые произошла на Харьковском направлении.

Долгое время кот находился с "хартийцами" на позициях вблизи линии боевого соприкосновения на севере от Харькова и разделял с ними быт и непростые реалии войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хартию".

Что известно о спасении кота наземным дроном на Харьковщине?

В "Хартии" говорят, что кот стал настоящим побратимом для бойцов, получил псевдоним "Прапор" и, как утверждают военнослужащие, теперь вполне достоин статуса участника боевых действий. Однако военные решили, что пришло время вернуть "Прапора" к привычной кошачьей жизни. Для этой операции использовали наземный дрон.

Украинские военнослужащие спасли кота с помощью дрона: видео "Хартии"

Сначала НРК выполнил логистическую миссию, доставив на позиции все необходимое. После этого выехал на пункт постоянной дислокации роты с переноской, в которой был кот.

Миссия по эвакуации продолжалась в течение трех часов. "Прапора" довезли до конечной точки целым и невредимым. Сейчас он находится в расположении роты и постепенно адаптируется к новому этапу своей жизни,

– рассказали в бригаде.

