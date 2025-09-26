Бойцы "Хартии" дроном эвакуировали с передовой кота: в бригаде рассказали детали спасения
- Военнослужащие "Хартии" эвакуировали кота с передовой на Харьковщине с помощью наземного дрона.
- Кот, по имени "Прапор", теперь находится в расположении роты и адаптируется к новой жизни.
Военнослужащие роты оперативного назначения бригады "Хартия" провели успешную миссию по эвакуации кота с позиций с помощью наземного роботизированного комплекса. Такая ситуация впервые произошла на Харьковском направлении.
Долгое время кот находился с "хартийцами" на позициях вблизи линии боевого соприкосновения на севере от Харькова и разделял с ними быт и непростые реалии войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хартию".
Что известно о спасении кота наземным дроном на Харьковщине?
В "Хартии" говорят, что кот стал настоящим побратимом для бойцов, получил псевдоним "Прапор" и, как утверждают военнослужащие, теперь вполне достоин статуса участника боевых действий. Однако военные решили, что пришло время вернуть "Прапора" к привычной кошачьей жизни. Для этой операции использовали наземный дрон.
Украинские военнослужащие спасли кота с помощью дрона: видео "Хартии"
Сначала НРК выполнил логистическую миссию, доставив на позиции все необходимое. После этого выехал на пункт постоянной дислокации роты с переноской, в которой был кот.
Миссия по эвакуации продолжалась в течение трех часов. "Прапора" довезли до конечной точки целым и невредимым. Сейчас он находится в расположении роты и постепенно адаптируется к новому этапу своей жизни,
– рассказали в бригаде.
Животные на войне: истории спасения
К сожалению, животные также страдают в результате российской агрессии. Ранее в Киеве спасатели освободили кота, который провел 10 часов под завалами после российской атаки. Животное нашли благодаря тому, что хозяин точно знал его местонахождение.
Такие истории являются нередкими. Ликвидируя последствия другой атаки в столице, также удалось спасти двух котов, один из них получил тяжелые травмы, потерял слух и зрение. Его пришлось доставить в ветеринарную клинику.